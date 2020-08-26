Всероссийский потребительский проект "Тест" вернется в эфир

Фото: Михаил Сипко/Москва 24

С 29 августа в эфир телеканала "Москва 24" возвращается Всероссийский потребительский проект "Тест". Первый выпуск будет посвящен докторской колбасе.

Ведущий программы Евгений Рыбов вместе с ведущими российскими экспертами расскажут, чем может быть опасно употребление докторской колбасы, на что нужно обращать внимание при выборе, какие маркетинговые уловки используют производители.

В рамках проекта Роскачество проверило 5 популярных торговых марок докторской колбасы по 70 показателям качества и безопасности: наличие чужеродных ДНК, сои, консервантов, превышения по нитриту натрия, "доваренность" колбасы и органолептические показатели. В проверке участвовали торговые марки "Вязанка", "Велком", "Окраина", "Клинский" и "Дымов".

Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте. Профильные эксперты – диетологи, технологи, микробиологи, маркетологи – разбирают продукт на молекулы, лично попробуют и оценивают предлагаемую продукцию, а также дают рекомендации и полезные советы по ее выбору. Учат оценивать внешний вид и разбираться в составе продукции, правильно читать этикетки и не путаться в маркировке.

Программа выйдет 29 августа на телеканале "Россия" в 9:00 и в 11:15 на телеканале Москва 24.