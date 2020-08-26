Всероссийский потребительский проект "Тест" вернется в эфир

16:01
Фото: Михаил Сипко/Москва 24
С 29 августа в эфир телеканала "Москва 24" возвращается Всероссийский потребительский проект "Тест". Первый выпуск будет посвящен докторской колбасе.
Ведущий программы Евгений Рыбов вместе с ведущими российскими экспертами расскажут, чем может быть опасно употребление докторской колбасы, на что нужно обращать внимание при выборе, какие маркетинговые уловки используют производители.
В рамках проекта Роскачество проверило 5 популярных торговых марок докторской колбасы по 70 показателям качества и безопасности: наличие чужеродных ДНК, сои, консервантов, превышения по нитриту натрия, "доваренность" колбасы и органолептические показатели. В проверке участвовали торговые марки "Вязанка", "Велком", "Окраина", "Клинский" и "Дымов".
Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте. Профильные эксперты – диетологи, технологи, микробиологи, маркетологи – разбирают продукт на молекулы, лично попробуют и оценивают предлагаемую продукцию, а также дают рекомендации и полезные советы по ее выбору. Учат оценивать внешний вид и разбираться в составе продукции, правильно читать этикетки и не путаться в маркировке.
Программа выйдет 29 августа на телеканале "Россия" в 9:00 и в 11:15 на телеканале Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: