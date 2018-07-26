Число пассажиров транспортного узла на Славянской площади за полгода возросло вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Количество пассажиров, которые воспользовались транспортным узлом на Славянской площади, увеличилось в два раза за шесть месяцев. Каждый день новым транспортным узлом пользуются порядка 11 тысяч человек. В 2017 году пассажиров было около 5,5 тысячи человек ежедневно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что популярность хаба увеличилась из-за большого количества автобусов сети "Магистраль", которые останавливаются здесь. Маршруты автобусов связывают с центром Москвы отдаленные районы.
"Через узел на Славянской площади проходят 12 дневных и восемь ночных маршрутов наземного транспорта. Здесь можно сделать пересадку с одного ночного маршрута на другой, добравшись до нужной точки города", – сказал он.
Около транспортного узла разместились стоянки такси и станция городского велопроката. Для пожилых людей, маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками организовали удобную посадку в автобусы.
Ранее сообщалось, что автобусы маршрута М10 "Станция метро "Китай-город" – Лобненская улица" с 1 июля стали круглосуточными. Таким образом, число ночных маршрутов наземного транспорта увеличится до 12. Автобусы М10 курсируют от Лобненской улицы через Бескудниковский район, по Дмитровскому шоссе, Новослободской и Долгоруковской улицам, улице Малая Дмитровка, Тверской улице и затем через Лубянскую площадь до станции метро "Китай-город".
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