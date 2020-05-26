Российские знаменитости присоединились к акции #ЧитаемДекамерон

Фото: Ф. Винтерхальтер, Декамерон, 1837 год
Российские знаменитости, среди которых певцы, актеры и писатели, присоединились к столичной акции #ЧитаемДекамерон. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На портале москвастобой.рф можно посмотреть видеозаписи, на которых российские знаменитости читают новеллы Джованни Боккаччо.
"Истории о религии, юморе, любви и героях находят отклик у зрителей и скрашивают вынужденное пребывание дома", – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в этот раз певица Полина Гагарина, актеры театра и кино Ирина Пегова, Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Юрий Чурсин, Анна Ардова, Агриппина Стеклова, Дмитрий Власкин, Максим Керин, певица и актриса Дарья Антонюк, дипломат и писатель Виталий Орехов знакомят всех желающих с историями, которые были рассказаны героями произведения во второй, третий, четвертый и шестой день пребывания за городом.
Ранее в акции участвовали актеры театра и кино Вениамин Смехов и Анатолий Белый, актер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи, автор четырех книг Алена Долецкая, писатель и актер Григорий Служитель и другие.
В апреле к проекту #Москвастобой присоединилась киностудия "Союзмультфильм". В разделе "Дома с "Союзмультфильмом" доступны две подборки. В первую вошли 100 лучших мультфильмов, в том числе "Винни Пух", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "Малыш и Карлсон" и другие известные картины. Вторая подборка "Союзмульткарантин" включает в себя более 60 работ российских аниматоров для взрослых и детей.
Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.
К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.
"Это наш город": в проекте #Москвастобой появилась новая площадка
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