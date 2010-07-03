Роспотребнадзор дал советы по окрашиванию яиц к Пасхе

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал гражданам рекомендации по окрашиваю яиц. Эксперты отмечают: важно помнить, что яйца – это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может вызвать отравление.
Советы ведомство опубликовало на своем официальном сайте. Среди допустимых способов окраски яиц – природными красителями.
"Наибольшей популярностью пользуются: луковая шелуха, краснокачанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, ягоды черники и клюква", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Окрашивание яиц пищевыми красителями тоже допустимо, но нужно убедиться, что краситель и правда является пищевым.
Согласно действующим в России санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, для окраски пасхальных яиц разрешены пищевые красители, на чьих этикетках обозначено: Е 122, Е 163, Е 110, Е 104, Е 142, Е 132, Е 120, Е 160, Е 181, Е 124, Е 133, Е 131, Е 102.
Ранее сообщалось, что экспертная комиссия назвала лучшие пасхальные куличи Москвы в 2019 году. Качество оценивалось по внешнему виду, вкусу, запаху, количеству и качеству наполнителей.
На фестивале "Пасхальный дар" представят более 40 видов куличей и различные пасхальные угощения – постные блюда из фруктов, овощей и круп.
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