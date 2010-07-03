Эксперты назвали лучшие пасхальные куличи столицы

Экспертная комиссия назвала лучшие пасхальные куличи Москвы в 2019 году. Качество оценивалось по внешнему виду, вкусу, запаху, количеству и качеству наполнителей, сообщает пресс-служба ФГАНУ "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности".
В состав комиссии вошли сотрудники НИИ хлебопекарной промышленности, ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности", Национального совета хлебопечения, Центра возрождения традиций Даниловского монастыря и Роскачества.
Эксперты обращали внимание на правильность маркировки в соответствии с техрегламентом. Несоответствия выявили лишь у отдельных образцов. Также оценивалось соблюдение православных кулинарных традиций, оригинальность оформления и отделки.
Лучшим был признан пасхальный кулич "Бабушкин рецепт" производства ООО "Мясновъ-77". Ему присудили кубок и диплом за I место.
Диплом за II место достался производителю кулича "Майский" – ООО "Каравай СВ". Диплом за III место присужден "Кексу праздничному "Сдобная особа" производства ООО "КФ "Черемушки".
Специалисты рекомендовали перед покупкой оценить внешний вид кулича. В частности, сдобное изделие не должно быть слишком большим и пышным, если в него не добавляли разрыхлители.
Среди ингредиентов должны присутствовать яйца, дрожжи, сахар, соль, ванилин, сливочное масло, мука, изюм, цукаты и орехи. Срок хранения продукта не должен быть излишне продолжительным.
Ранее сообщалось, что на фестивале "Пасхальный дар" представят более 40 видов куличей. Также гостям представят различные пасхальные угощения – постные блюда из фруктов, овощей и круп.
Почти половина россиян (48%) будут готовить куличи и красить яйца к Пасхе, которую Русская православная церковь отмечает в этом году 28 апреля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения
Согласно опросу ВЦИОМа, 48% будут готовить куличи и красить яйца к Пасхе, 21% респондентов освятят их в церкви. 44% россиян планируют в Пасху отправиться в гости или принимать гостей у себя дома, ко всенощной в пасхальную ночь пойдут 11% опрошенных.
Не станут отмечать праздник 18% респондентов. Среди жителей России в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составляет 35%. 50% россиян считают, что в Пасху празднуют Воскресение Христа.
6% считают, что в этот день отмечается день рождения Христа. По 4% опрошенных назвали Пасху великим христианским праздником, и сообщили, что в этот день поминают усопших.
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