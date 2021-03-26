В МВД предложили изменить срок действия российского паспорта

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В МВД захотели изменить срок действия российского паспорта. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, представители ведомства предложили оставить действительным документ еще на 30 дней после достижения гражданином возраста, когда его необходимо менять.

В настоящее время российский паспорт становится недействительным с того момента, когда его владелец достигает 20 и 45 лет, на замену документа дается месяц.

В МВД объяснили, что до замены паспорта невозможно зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чтобы подать заявление на выдачу или замену паспорта. Также россияне сталкиваются с трудностями при получении банковских услуг. Новая же инициатива позволит избежать ситуаций, когда гражданин временно ограничен в правах.

"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", – подчеркивается в документе.

Кроме того, согласно проекту, изменится последняя страница паспорта. Текст памятки, размещенный на ней, будет дополнен. Там напомнят владельцам документа о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

Подготовленные МВД РФ изменения планируется внести в постановление правительства России от 1997 года.

Ранее москвичам рассказали, как будет выглядеть паспорт нового поколения. Водительские права, СНИЛС и ИНН планируется объединить в виде пластиковой карты.