В МВД предложили изменить срок действия российского паспорта

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В МВД захотели изменить срок действия российского паспорта. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, представители ведомства предложили оставить действительным документ еще на 30 дней после достижения гражданином возраста, когда его необходимо менять.
В настоящее время российский паспорт становится недействительным с того момента, когда его владелец достигает 20 и 45 лет, на замену документа дается месяц.
В МВД объяснили, что до замены паспорта невозможно зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чтобы подать заявление на выдачу или замену паспорта. Также россияне сталкиваются с трудностями при получении банковских услуг. Новая же инициатива позволит избежать ситуаций, когда гражданин временно ограничен в правах.
"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", – подчеркивается в документе.
Кроме того, согласно проекту, изменится последняя страница паспорта. Текст памятки, размещенный на ней, будет дополнен. Там напомнят владельцам документа о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.
Подготовленные МВД РФ изменения планируется внести в постановление правительства России от 1997 года.
Ранее москвичам рассказали, как будет выглядеть паспорт нового поколения. Водительские права, СНИЛС и ИНН планируется объединить в виде пластиковой карты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: