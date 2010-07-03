Жители столичного ЖК выступили против открытия ночлежки по соседству

Жители столичного ЖК выступили против открытия ночлежки для бездомных по соседству

В Беговом районе столицы местные жители не желают видеть рядом приют для бездомных. При этом волонтеры объясняют, что предполагается не просто ночлежка, а центр реабилитации для людей, оказавшихся на улице, сообщает телеканал Москва 24.

Регулярные встречи местных жителей и волонтеров около здания на Бумажном проезде, где должен появиться приют, пока не дают результатов. Анастасия Сидорина за 40 миллионов рублей в соседней новостройке купила апартаменты бизнес-класса. Новость о бездомных, мягко говоря, омрачила ее радость от удачной сделки, сказала женщина.

"Я сейчас живу на Сухаревской, во дворах я вижу контингент, они там лежат на детских площадках. Тут мы должны были этого избежать, а в результате у нас такие соседи – дверь в дверь, практически", – отметила женщина.

Для старых жителей района Беговой бездомные как данность. Но кратное увеличение их числа пугает. Горожане боятся криминала и вспышек заболеваний.

"Дети видят этих людей, дети находятся рядом с ними, дети должны гулять рядом с ними. Я надеюсь, что они не залезут к нам в квартиры и не будут на детей нападать, я потому что буду их защищать, если что", – рассказала одна из жительниц.

По мнению еще одного местного жителя, будущая ночлежка – это берлога для выращивания тифа, кори и "остальных очень "приятных" болезней". "Что-то здесь строить? Они построят, а потом у нас тут будет наркопритон", – отметил Евгений Сенацкин.

По словам руководителя Московского отделения организации "Ночлежка" Дарьи Байбаковой, планируется построить приют для бездомных на 20 коек: две мужские и одна женская комната.

Обычно в таком "общежитии" реабилитанты находятся не более пяти месяцев. За это время консультационная служба помогает им решить вопросы жилья и документов. Подобные проекты уже почти 30 лет работают в Петербурге.

"В приюте есть правило заселения. Мы заселяем в приют после того, как человек проходит флюорографию. Кроме того, мы отправляем его на государственную дезстанцию, где человек может пройти санитарную обработку", – рассказала Байблаква.

Она отметила, что при уборке помещений используются различные чистящие средства, в том числе дизары, которые висят в медучреждениях.

В "Ночлежке" жесткие правила. Если постоялец выпил, его тут же выселяют. Главная цель – помочь бездомным вернуться к нормальной жизни.

Впрочем, многие жители Бегового района все же поддерживают правильную реабилитацию. Говорят, что сами неоднократно вызывали бездомным социальный патруль.

"Если мы действительно хотим помогать людям, которые оказались в сложной ситуации – их нужно отделять, отдалять от мест, где они окружены искушениями. Дешевым алкоголем и людьми, у которых можно что-то украсть", – считает Владимир Самарни.

Появление ночлежки в районе волонтеры объясняют доступностью. Приюты для бездомных живут за счет пожертвований, по официальным данным, на счету организации уже 3,5 миллиона рублей.

"Таким людям надо помогать. Если мы будем вести себя милосердно, тогда вопрос их расселения будет решен", – заявил благотворитель Сергей Карнаухов.

Вопрос с новым объектом уже решают в Роспотребнадзоре. Там о ночлежке знают, но есть вопросы к специфике работы.

"Это бывшая промзона. Если это промзона, то общежитие там находиться не может, там соответствующие требования", – отметила начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Северному округу Москвы Вера Тарасова.

Волонтеры говорят, что с жителями и властями района ведут открытый диалог в социальных сетях и даже готовы провести экскурсию по апартаментам для бездомных. Осталось только собрать деньги на ремонт старого здания.