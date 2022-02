Участники "черной пятницы" подрались из-за игрушечной машинки

Пользователи социальных сетей делятся видео с открытия магазинов в "черную пятницу" − традиционный для Соединенных Штатов и Европы день скидок.

Подход американцев к "черной пятнице" неоднократно вызывал недоумение наблюдателей. За несколько часов до старта продаж в день, когда скидки достигают 90%, у магазинов начинают скапливаться очереди. А когда двери открываются, начинается безумие.

Из-за скидочных товаров между покупателями завязываются порой нешуточные схватки. Например, из-за игрушечной машинки:

При случайной встрече с обезумевшими из-за скидок людьми предлагают использовать боевые приемы.



Некоторые пользователи философски рассуждают, почему люди так ведут себя из-за обычных бытовых вещей, например тостера или телевизора. Особенно это дико смотрится среди американцев, которые за день до этого отмечали День благодарения.

Пока одни пытаются понять, ради чего можно пойти на такие жертвы, другие готовятся и сами поучаствовать в гонке за дешевыми обновками. Готовиться есть к чему:



Однако не всегда "черная пятница" приводит к дракам и беспорядкам. На Reddit вспоминают прошлогодний день акций в Канаде, где покупатели спокойно, один за одним прошли в магазин под аплодисменты продавцов.

24 ноября день скидок прошел и в России. Ряд магазинов не стал ограничивать акции одним днем. Подробнее о том, какие скидки предлагали жителям столицы, читайте в гиде портала.