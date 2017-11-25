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Общество

25 ноября, 00:04

Участники "черной пятницы" подрались из-за игрушечной машинки

общество магазины

Пользователи социальных сетей делятся видео с открытия магазинов в "черную пятницу" − традиционный для Соединенных Штатов и Европы день скидок.

Фото: АР/Adam Hunger/FR110666 AP

Подход американцев к "черной пятнице" неоднократно вызывал недоумение наблюдателей. За несколько часов до старта продаж в день, когда скидки достигают 90%, у магазинов начинают скапливаться очереди. А когда двери открываются, начинается безумие.

Из-за скидочных товаров между покупателями завязываются порой нешуточные схватки. Например, из-за игрушечной машинки:

При случайной встрече с обезумевшими из-за скидок людьми предлагают использовать боевые приемы.

Некоторые пользователи философски рассуждают, почему люди так ведут себя из-за обычных бытовых вещей, например тостера или телевизора. Особенно это дико смотрится среди американцев, которые за день до этого отмечали День благодарения.

Фото: скриншот Twitter/HzK_AO

Пока одни пытаются понять, ради чего можно пойти на такие жертвы, другие готовятся и сами поучаствовать в гонке за дешевыми обновками. Готовиться есть к чему:


Однако не всегда "черная пятница" приводит к дракам и беспорядкам. На Reddit вспоминают прошлогодний день акций в Канаде, где покупатели спокойно, один за одним прошли в магазин под аплодисменты продавцов.

24 ноября день скидок прошел и в России. Ряд магазинов не стал ограничивать акции одним днем. Подробнее о том, какие скидки предлагали жителям столицы, читайте в гиде портала.

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