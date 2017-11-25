Участники "черной пятницы" подрались из-за игрушечной машинки

Пользователи социальных сетей делятся видео с открытия магазинов в "черную пятницу" − традиционный для Соединенных Штатов и Европы день скидок.
Фото: АР/Adam Hunger/FR110666 AP
Подход американцев к "черной пятнице" неоднократно вызывал недоумение наблюдателей. За несколько часов до старта продаж в день, когда скидки достигают 90%, у магазинов начинают скапливаться очереди. А когда двери открываются, начинается безумие.
Here is why I don’t go shopping on #BlackFriday pic.twitter.com/goJMKpKDkR— Peyton Harper (@PeytonSurfGirl) 24 ноября 2017 г.
Из-за скидочных товаров между покупателями завязываются порой нешуточные схватки. Например, из-за игрушечной машинки:
they were fighting over a toy car #BlackFridayMadness 🙄🙄🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/NMLsZNLHy6— Pam Mitchell (@tumbles63) 24 ноября 2017 г.
При случайной встрече с обезумевшими из-за скидок людьми предлагают использовать боевые приемы.
How I’ll be walking into work today #BlackFridaymadness pic.twitter.com/Vr3Q2Qo6EP— Josh Keck (@jkdrummerr) 24 ноября 2017 г.
Некоторые пользователи философски рассуждают, почему люди так ведут себя из-за обычных бытовых вещей, например тостера или телевизора. Особенно это дико смотрится среди американцев, которые за день до этого отмечали День благодарения.
Фото: скриншот Twitter/HzK_AO
Пока одни пытаются понять, ради чего можно пойти на такие жертвы, другие готовятся и сами поучаствовать в гонке за дешевыми обновками. Готовиться есть к чему:
#BlackFridayMadness Gateway Dbn, KZN pic.twitter.com/uddcGw1fo6— Viren (@Veezlfc777) 24 ноября 2017 г.
Однако не всегда "черная пятница" приводит к дракам и беспорядкам. На Reddit вспоминают прошлогодний день акций в Канаде, где покупатели спокойно, один за одним прошли в магазин под аплодисменты продавцов.
24 ноября день скидок прошел и в России. Ряд магазинов не стал ограничивать акции одним днем. Подробнее о том, какие скидки предлагали жителям столицы, читайте в гиде портала.
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