Эксперт оценил идею замены самолета Ан-2

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Эксперты отмечают актуальность разработки нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек.

"У нас огромная страна, расстояния большие, дороги плохие, а вертолетов на всех не хватает. Мы сейчас восстанавливаем базовые аэропорты, восстанавливаем небольшие аэропорты, и для них, соответственно, нужна техника", – рассказал RT обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

По его словам, на данный момент существует лишь два лайнера подобного класса – Ан-2 и Л-410.

Ранее в Минпромторге сообщили, что новый самолет создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник". Он послужит для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России, а также для развития местных воздушных авиасообщений.

По словам специалистов, легкий самолет создадут на основе разрабатываемого ТВС-2ДТС ("Байкал").

Советский легкий поршневой многоцелевой самолет Ан-2 (по кодификации НАТО — Colt, в переводе "жеребенок") был разработан в 1940-х годах коллективом опытно-конструкторского бюро №53 (ОКБ-153) при Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

Всего построено около 18 тысяч экземпляров различных модификаций. Эксплуатировался авиакомпаниями и вооруженными силами более 50 государств мира, применялся в десятках крупных вооруженных конфликтов 1950-х – 2010-х годов. Было разработано несколько десятков модификаций Ан-2, в том числе: транспортная Ан-2Т (до 1,5 т груза); пассажирская Ан-2П (10 кресел в салоне).

Производство Ан-2 было прекращено в СССР в 1971 году.

