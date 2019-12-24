Роскомнадзор назвал законные форматы аудиовизуального контроля за работниками

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объяснила, как работодатели законным образом могут контролировать своих сотрудников. Об этом сообщает News.ru.

По словам экспертов, работодатель вправе устанавливать особые условия труда работников. Законность подобным мерам придает процедура издания соответствующих нормативных актов и оперативное ознакомление сотрудников с данными документами. При этом работникам необходимо объяснить порядок обработки их персональных данных.

Закон предусматривает, что работодатели могут устанавливать наблюдение и контроль за подчиненными в случае, если это необходимо для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц. В данном случае запрещено нарушать права и свободы "субъекта персональных данных".

Кроме того, письменное согласие сотрудника не требуется, если работодатель обрабатывает личные данные сотрудника в рамках выполнения возложенных законодательством РФ полномочий и обязательств.

Ранее Роскомнадзор подготовил и опубликовал открытый список интернет-страниц, для которых характерны публикации недостоверной информации. В список вошли 27 страниц, однако впоследствии в ведомстве заявили, что скорректируют его.

