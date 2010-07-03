Синоптики дали прогноз погоды на субботу в столице

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве в субботу ожидается комфортная теплая погода. Это следует из данных, размещенных на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что воздуха в столице сегодня прогреется до 24 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Дождей не ожидается.

В Гидрометцентре добавили, что отдельные порывы ветра в Москве могут составить до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали москвичам о погоде в выходные. Сообщалось, что осадков ждать не стоит.