Сушка белья на балконах может привести к опухоли – эколог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сушка белья на свежем воздухе может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Предупреждение относится к сушке в городской среде.
"Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды – не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы – это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все – канцерогены", – высказался эколог.
Ястребцев отметил, что во сне человек проводит около 8 часов в сутки, а значит, все это время дышит канцерогенами на постельном белье, вдыхает тяжелые частицы и металлы, которые попадают в организм.
"Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий, и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор", – рассказал эксперт.
Он порекомендовал сушить белье на балконах только в экологически чистых районах или районах, близких к тому.
"Еще можно так делать, когда у вас зеленый двор. Если окна выходят на автомагистраль, то я бы не советовал", – заключил Ястребцев.
Ранее врач объяснил, что спать лучше на очень жестких матрасах вместо мягких, продавленных, с неровными полотнами.
"Доктор 24": "сон"
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