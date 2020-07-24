Сушка белья на балконах может привести к опухоли – эколог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сушка белья на свежем воздухе может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Предупреждение относится к сушке в городской среде.

"Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды – не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы – это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все – канцерогены", – высказался эколог.

Ястребцев отметил, что во сне человек проводит около 8 часов в сутки, а значит, все это время дышит канцерогенами на постельном белье, вдыхает тяжелые частицы и металлы, которые попадают в организм.

"Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий, и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор", – рассказал эксперт.

Он порекомендовал сушить белье на балконах только в экологически чистых районах или районах, близких к тому.

"Еще можно так делать, когда у вас зеленый двор. Если окна выходят на автомагистраль, то я бы не советовал", – заключил Ястребцев.

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