Закулисье парада Победы на Красной площади. Прямой эфир

Не работает видео?
Если на вашем iPhone / iPad не воспроизводится трансляция, зайдите в настройки Safari и отключите кнопку "Без перекрестн. отслеж."
Технические специалисты работают над решением этой проблемы
Идет подготовка к параду на Красной площади, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Зрители могут видеть построение пеших колонн, ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.