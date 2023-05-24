Аналитики выяснили, с какими сложностями сталкиваются работодатели при подборе персонала

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Чаще всего при подборе персонала работодатели сталкиваются с отсутствием подходящих кандидатов – такой ответ выбрал 81% респондентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса автоматизации подбора и обработки резюме "СберПодбор" и платформу для поиска сотрудников "Работа.ру".

Около 52% заявили, что кандидаты часто имеют высокие зарплатные ожидания. Исследование показало, что 51% работодателей сталкивались с длительным ожиданием ответа от соискателей. При этом около 49% участников опроса выразили недовольство длительным сроком закрытия вакансий.

"Другие проблемы, выявленные при найме персонала, включают низкую квалификацию и отсутствие необходимого опыта у кандидатов (по 35%), исчезновение кандидатов после получения предложения (23%) и высокие затраты, связанные с закрытием вакансий (19%)", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 44% жителей РФ планируют найти дополнительную работу в ближайшее время. По данным опроса, около 22% россиян уже заняты подработкой, еще 34% на данный момент не хотят ее искать.