Патронаж взрослых на дому может появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России могут ввести новую медицинскую услугу "патронаж взрослых на дому". Такую возможность предложил рассмотреть замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает Агентство "Москва".
Он напомнил о существовании приказа ведомства об утверждении номенклатуры медицинских услуг. В нее входит "патронаж медицинской сестры на дому", однако соответствующей услуги по патронажу взрослых нет.
Новая услуга, по словам Краевого, должна покрывать геронтологию, паллиативную помощь и иные виды помощи. В разработке образовательного и профессионального стандарта готов участвовать Минздрав.
Ранее сообщалось, что пациентам столичных больниц будут помогать священники и сестры милосердия. Духовную и медицинскую помощь получат инвалиды, ВИЧ-инфицированные, бездомные и пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.