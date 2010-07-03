Патронаж взрослых на дому может появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России могут ввести новую медицинскую услугу "патронаж взрослых на дому". Такую возможность предложил рассмотреть замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает Агентство "Москва".

Он напомнил о существовании приказа ведомства об утверждении номенклатуры медицинских услуг. В нее входит "патронаж медицинской сестры на дому", однако соответствующей услуги по патронажу взрослых нет.

Новая услуга, по словам Краевого, должна покрывать геронтологию, паллиативную помощь и иные виды помощи. В разработке образовательного и профессионального стандарта готов участвовать Минздрав.

Ранее сообщалось, что пациентам столичных больниц будут помогать священники и сестры милосердия. Духовную и медицинскую помощь получат инвалиды, ВИЧ-инфицированные, бездомные и пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

