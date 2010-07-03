Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Иван Мельников, передает ТАСС.
Черкалин находится в двухместной камере. Вместе с ним содержится бывший сотрудник правоохранительных органов. В камере есть горячая вода, телевизор и холодильник.
"Офицер ФСБ сообщил, что доволен рационом СИЗО. Ему понравился суп с гречкой, картофелем и курицей, понравились и каши", – сказал Мельников.
По словам правозащитника, у Черкалина нет проблем со здоровьем и он занимается спортом во время прогулок.
Черкалин – фигурант двух уголовных дел. Его обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.
По второму делу еще проходят двое бывших подчиненных Черкалина – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. Сейчас своей вины не признают.
Ранее стало известно об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у Черкалина, Фролова и Васильева. Деньги они могли получить с помощью служебной и инсайдерской информации.
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