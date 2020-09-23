Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

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Россияне рассказали, где они планируют провести новогодние праздники. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Большинство граждан, а именно 54%, планируют провести новогодние праздники дома. 26% опрошенных пока этот вопрос не решили.

Около 5% респондентов собираются поехать куда-либо, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной. Еще 15% участников исследования заявили, что пока не покупали билеты или туры, но следят за ценами и планируют поездку.

Самыми популярными направлениями из Москвы в праздники стали Калининград, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. Интерес у опрошенных россиян также вызывают Владивосток и Красноярск.

Россиянам рассказали о стоимости авиабилетов на новогодние праздники по открытым в настоящее время направлениям. Улететь в Стамбул в канун Нового года – 31 декабря – можно за 10–11 тысяч рублей, за эти же деньги продаются билеты и на 1 января будущего года.

В Анталью билеты на 31 декабря и 1 января стоят от 8,4 тысячи рублей. Почти в 17 тысяч рублей обойдутся авиабилеты в Каир с пересадкой в Стамбуле на 31 декабря. За 18 тысяч прямым рейсом можно будет улететь 1 января 2021 года.

Также с пересадкой в Стамбуле 31 декабря за 13,8 тысячи рублей можно улететь в Дубай. Прямой рейс до данного города летит 1 января за 15,8 тысячи рублей.

В Мале билеты на самолет на 31 декабря стоят от 27,2 тысячи рублей. А уже 1 января – от 47,5 тысячи рублей с пересадкой в Дубае.

Кроме заграничных направлений, россияне нередко выбирают и отечественные: Сочи, Калининград и Симферополь. Средняя стоимость билетов Москва – Сочи – Москва снизилась на 20%, составив 11 528 рублей вместо 14 455.