Москвичей предупредили о кратковременных дождях к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая неделя в столице обещает быть теплой, однако к концу недели в городе могут пройти кратковременные дожди. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Благодаря антициклону, который оказывает сильное влияние на столицу, в городе установится комфортная погода. Так, в понедельник, 22 апреля, в Москве температура воздуха прогреется до +17–19 градусов, по области – до +16–21 градусов.

Во вторник температура воздуха в городе поднимется еще на пару градусов: в Москве будет +18–20 градусов и +16–21 градусов по области. В среду-четверг температура продолжит повышаться, днем воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до +22 градусов.

Однако уже в пятницу-субботу в столицу могут вернуться кратковременные дожди, при этом температура воздуха в течение всего дня будет колебаться от +18 до +23 градусов. "Такая погода теплее климатической нормы на 6 градусов и примерно на месяц опережает календарь", – заключили синоптики.