Мизулина призвала создать в России интернет-кодекс

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Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина призвала создать интернет-кодекс, который мог бы регламентировать работу онлайн-площадок. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мизулина отметила, что урегулировать полностью интернет в настоящее время невозможно. Однако, по ее мнению, необходимо отсечь "с помощью запретов, дозволений и юридических обязанностей определения терминов, если они многозначные, неопределенные или тем более новые".

Сенатор отметила, что сейчас интернет на законодательном уровне требует существенных доработок, которые смогли бы обезопасить жителей от вредоносных ресурсов.

"Нужно учесть эти риски, которые мы не хотим иметь, и тогда проблем не будет, чтобы у нас появился хороший, современный закон или даже интернет-кодекс, который будет регулировать наше с вами взаимодействие, безопасное по отношению друг к другу", – заключила Мизулина.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести запрет на анонимность в интернете. Такая мера необходима для обеспечения безопасности, в том числе персональных данных, а также для защиты детей от вредоносной информации.