Жириновский предложил уменьшать тюремный срок для преступников с детьми

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сокращать срок лишения свободы для заключенных, у которых есть дети.
"Мы имеем случаи, когда у заключенного мужчины, например, жена рожает ребенка. Мы считаем, что можно уменьшать срок наказания, чтобы отец мог быстрее вернуться к семье, тем более если это не первый ребенок, а второй", – цитирует политика Агентство "Москва".
Он отметил, что это не касается преступников, совершивших тяжкие преступления. Только что родивших преступниц нужно сразу отпускать на свободу, добавил Жириновский.
"Если она ребенка родила, то надо не отправлять ребенка в тюремный детский дом, а вместе с мамой быстрее отправлять на свободу", – пояснил он.
Лидер ЛДПР также заявил, что детей нужно отучать от подарков, чтобы в будущем они не давали взятки. Он подчеркнул, что в ближайшее время появятся законопроекты о запрете всем госслужащим получать подарки. Жириновский отметил, что сам не принимает подарки, а если они и поступают, то передаются в специальный музей.
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