Минтруд не получал предложения об изменении срока новогодних каникул

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Российское министерство труда и социальной защиты не получало предложения, связанного с изменением длительности новогодних каникул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

При этом о своем отношении к идее изменить сроки новогодних каникул министр умолчал.

Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский предложил пересмотреть отдых в новогодние праздники. Он отметил, что все изменения должны быть законодательными. При этом нужно учитывать, что многие граждане РФ привыкли к длинным праздникам.

Идею сенатора оценил зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, для празднования Нового года достаточно пары дней.