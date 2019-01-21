Идею пересмотра длительности новогодних каникул оценили в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Необходимости в коллективном продолжительном отдыхе в новогодние праздники нет. Такое мнение выразил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков, комментируя предложение предоставить работодателям право самостоятельно принимать решение о длительности каникул, передает RT.
По словам парламентария, на празднование Нового года россиянам бы хватило и пары дней. А те дни, которые граждане отдыхают в январе, стоит присоединить к отпуску. Синельщиков добавил, что это прижилось бы на предприятиях и в госструктурах.
"Эти дни можно разбросать по всему году. Не надо прибавлять их к другим праздникам, а то опять получится массовая остановка работы", – сказал депутат, подчеркнув, что правовой режим должен остаться без изменений.
Пересмотреть длительность новогодних каникул ранее предложил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. По мнению сенатора, в этом вопросе не обойтись без государственного регулирования.
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