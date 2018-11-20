V Московский слет вожатых пройдет в столице в конце ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

V Московский слет вожатых пройдет в культурном центре "ЗИЛ" в столице 24 ноября. об этом рассказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

"Московский слет вожатых можно назвать профессиональным форумом. Но прежде всего это неформальное подведение итогов года, награждение лучших вожатых и наше спасибо тем, без кого немыслим отдых тысяч детей по всей России", – сказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Мосгортура, в слете примут участие более тысячи вожатых со всей страны. В рамках мероприятия кроме выступления экспертов, мастер-классов, конкурсов и праздничного концерта, состоится церемония вручения премии "Солнечный парус", на которой 18 лучшим вожатым 2018 года вручат статуэтки и ценные подарки.

В 2018 году по бесплатным путевкам Мосгортура в загородных лагерях отдохнули более 15 тысяч детей. При этом лагерях работали пять авторских программ: творческая, спортивная, историческая, патриотическая и туристическая.

В течение двух смен по льготным путевкам в лагерях отдохнули 15 066 детей и сопровождающих их взрослых. Из них 3320 детей отправились в загородные лагеря, а 10 580 детей – на семейные базы. Помимо этого, по путевкам Мосгортура отдохнули 1166 детей-сирот из столичных детских домов.

Дети ездили в лагеря с вожатыми, прошедшими обучение с полицией и сотрудниками МЧС. За обе смены в лагерях не зафиксировали ни одного чрезвычайного происшествия.

15 лагерей и 29 семейных баз для летнего отдыха находятся в Краснодарском и Ставропольском краях, в Центральной России, Крыму, Подмосковье и Белоруссии.

Зимой 2017 года в образовательном комплексе "Воробьевы горы" в Москве открылся Колледж вожатых. Поступить в учебное заведение можно после 9 или 11 класса школы. Студенты колледжа получают стипендии, а также льготное питание и льготные проездные билеты.

В ходе обучения ребята могут получить инновационные навыки в работе с детьми, а по окончании – получить диплом государственного образца по специальности "педагог дополнительного образования", а также дополнительный диплом с квалификацией "вожатый, педагог-организатор". Выпускники колледжа также могут получить высшее образование в Московском городском педагогическом университете по сокращенной программе.