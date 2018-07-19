По бесплатным путевкам Мосгортура отдохнули более 15 тысяч детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По бесплатным путевкам Мосгортура в загородных лагерях отдохнули более 15 тысяч детей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в этом году в лагерях работали пять авторских программ: творческая, спортивная, историческая, патриотическая и туристическая.

В течение двух смен по льготным путевкам в лагерях отдохнули 15 066 детей и сопровождающих их взрослых. Из них 3320 детей отправились в загородные лагеря, а 10 580 детей – на семейные базы. Помимо этого, по путевкам Мосгортура отдохнули 1166 детей-сирот из столичных детских домов.

Дети ездили в лагеря с вожатыми, прошедшими обучение с полицией и сотрудниками МЧС. За обе смены в лагерях не зафиксировали ни одного чрезвычайного происшествия.

15 лагерей и 29 семейных баз для летнего отдыха находятся в Краснодарском и Ставропольском краях, в Центральной России, Крыму, Подмосковье и Белоруссии.