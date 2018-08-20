Россияне стали рекордно мало тратить в магазинах

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Россияне стали рекордно мало тратить во время посещения магазинов в июле 2018 года. Средний чек уменьшился на 17 рублей (3,3 процента) и составил 496 рублей. Такие данные приводит холдинг "Ромир".
"Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвертый месяц подряд, – сказано в исследовании. – С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3 процента, падение индекса составило три процента".
Средний чек также оказался меньше трат 2017 года в тот же период. Снижение составило 1,4 процента (семь рублей). "Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет", – подчеркивает "Ромир".
Последний раз подобное значение отмечалось весной 2016 года: в марте того года средний чек составлял 491 рубль, в апреле – 493 рубля. В мае 2016 года он вырос до 497 рублей.
Ниже всего траты россиян были в Южном федеральном округе, они упали на 7,6 процента, на Дальнем Востоке – на 7,5 процента (до 442 рублей), в Северо-Западном округе – на 7,4 процента (до 564 рублей). В Центральном федеральном округе средний чек почти не уменьшился. Падение составило 0,3 процента. Россияне в среднем тратили 599 рублей.
В некоторых регионах траты выросли. В Северо-Кавказском округе показатель составил 681 рубль, увеличившись на 15 процентов. В Москве также наблюдался рост на 1,2 процента – до 677 рублей, в Санкт-Петербурге – на семь процентов, до 636 рублей. В гипермаркетах траты россиян упали на девять процентов, в супермаркетах – на 4,8 процента, а в дискаунтерах – на 3,4 процента. В небольших магазинах напротив наблюдается рост показателя на 1,7 процента.
Исследователи проанализировали данные потребления 40 тысяч россиян в 220 городах. Участники сканировали штрих-коды всех купленных товаров. Данные сканирования в онлайн-режиме поступали в базу данных "Ромир".
Ранее сообщалось, что в мае россияне на одну покупку в магазинах тратили в среднем на девять рублей меньше, чем в апреле. Снижение расходов наблюдалось с марта 2018 года.
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