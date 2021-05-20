Эксперт рассказал, можно ли предотвратить внезапную сердечную смерть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Внезапная остановка сердца происходит не только у тех, кто занимается спортом. Только в РФ от этого каждый год умирают 200–250 тысяч человек, 89% из них – мужчины, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам заместителя директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академика РАН Юрия Бузиашвили, остановиться может даже полностью здоровое сердце при стечении маловероятных обстоятельств, таких как внезапная аритмия и одномоментный спазм.
Внезапная сердечная смерть распространена как среди пожилых, так и среди молодежи. Разница в причине развития патологии. У молодых преобладают кардиомиопатия (поражение миокарда), миокардит, а в зрелом возрасте к этому чаще приводят ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки и сердечная недостаточность.
Наиболее опасный возраст у мужчин – 39–55 лет, у женщин – 40–60. Отличить опасные признаки от безопасных может только специалист. Пациента должны насторожить любые отклонения в самочувствии: слабость, бледность, беспокойство, плохой сон, одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение.
Ранее сообщалось, что самыми частыми причинами вызова скорой помощи в Москве являются различные травмы, а также заболевания органов дыхания и кровообращения.
Всего в системе работы скорой помощи имеется 62 повода для обращения.
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