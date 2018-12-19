Рейтинг детских конструкторов составили в Роскачестве

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Специалисты Роскачества исследовали детские конструкторы по 31 параметру качества и безопасности, и составили их рейтинг. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для анализа закупили наборы 20 торговых марок из России, Китая, Италии, Дании, Германии и Италии. Конструкторы были рассчитаны на детей разных возрастов и стоили от 199 до 4940 рублей. Игрушки проверили на токсичность, интенсивность запаха, наличие явных дефектов и совместимость деталей.

Особое внимание эксперты уделили наборам, которые продаются в крупных сетевых и специализированных магазинах. Выяснилось, что проверенные сертифицированные игрушки соответствуют всем требованиям безопасности.

"В местах стихийной торговли до сих пор можно встретить конструктор со слишком мелкими деталями, небезопасным методом соединения, травмоопасным пластиком. Если удастся ликвидировать такую "серо-черную" торговлю, то и количество проблем с игрушками станет значительно меньше", – отметила член Наблюдательного совета Роскачества Татьяна Буцкая.

В семерку лучших товаров для детей от шести лет вошли Hasbro, Lego, "Мир чудес", Clementoni, Sluban, Mattel Mega Blocks и Brick. А наиболее качественными конструкторами для детей до шести лет признали торговые марки "Город мастеров" и Banbao.

Важным этапом исследования стала проверка бытующего среди родителей мифа, что китайские игрушки могут быть небезопасны из-за качества пластика. В исследовании участвовали девять конструкторов, сделанных в Китае, и все девять оказались безопасными.

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