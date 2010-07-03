Сотрудников ФСИН обяжут извиняться за противозаконные действия

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Федеральная служба исполнения наказаний обяжет сотрудников быть вежливыми в общении с подследственными и осужденными и извиняться перед ними за свои противозаконные действия. Норма содержится в поправках к приказу ФСИН о Кодексе этики на портале проектов нормативных правовых актов.

При нарушении сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод он должен будет извиниться перед гражданином добровольно или по решению суда. Согласно документу, сотрудники ведомства должны проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность.

Изменения вносятся для приведения Кодекса этики в соответствие с федеральным законодательством, а также для формирования позитивного облика сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы, отмечают авторы поправок.

Ранее первый замглавы ФСИН России Анатолий Рудый рассказал, что более 80% нынешних осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Такое соотношение вызвало рост числа случаев применения насилия в отношении сотрудников.

В 2018 году таких ситуаций было 175, пострадали 55 сотрудников. Всего за этот период было возбуждено 249 уголовных дел. Представитель ФСИН добавил, что число случаев незаконного применения силы со стороны сотрудников в прошлом году сократилось в 1,5 раза.

Во ФСИН также сообщили, что несовершеннолетние в России чаще всего попадают за решетку за преступления, связанные с наркотиками. В 2018 году в воспитательных колониях содержались 1310 человек. Доля преступлений, связанных с наркотиками, достигла 16,2%.