Названа доля осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в РФ

Первый замглавы ФСИН России Анатолий Рудый рассказал, к чему привела гуманизация уголовного законодательства в стране. По его словам, более 80% нынешних осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, передает РИА Новости.
Такое соотношение вызвало рост числа случаев применения насилия в отношении сотрудников. В 2018 году таких ситуаций было 175. В результате пострадали 55 сотрудников. Всего за этот период было возбуждено 249 уголовных дел.
При этом представитель Федеральной службы исполнения наказаний отметил, что количество случаев незаконного применения силы со стороны сотрудников в прошлом году сократилось в 1,5 раза. Он также привел данные ведомства на 1 марта текущего года, согласно которым в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержатся 558 тысяч 778 человек.
В конце февраля сотрудники ФСИН рассказали о самых распространенных преступлениях среди несовершеннолетних. Оказалось, что чаще всего за решетку попадают подростки, которые связываются с наркотиками.
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