Школьник показал видео из президентского самолета

Школьник из Башкирии Арслан Каипкулов, которому Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, показал, что находится внутри президентского самолета Ил-96-300. Репортаж опубликован на YouTube.
На видео Каипкулов показывает интерьер воздушного судна, стол для совещаний, кресло президента, а также общается с экипажем самолета. По его словам, часть помещений запрещено снимать, например, кабину пилотов.
Сам школьник на видео говорит, что для него честь попасть в такой секретный объект и отмечает, что помещение больше похоже на квартиру, чем на самолет.
Экскурсия по президентскому самолету прошла 25 декабря. О мечте мальчика посетить борт №1 президенту рассказали волонтеры проекта "Мечтай со мной", который направлен на помощь детям и пожилым людям с опасными для жизни заболеваниями.
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