Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы
19 и 21 декабря в Москве не ожидается сильных морозов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
"День зимнего солнцестояния – это самый короткий день. Накануне еще 19 декабря, известно как день Николая Угодника, когда наступают "никольские морозы". Но и 19 декабря, и 21 декабря будут незначительно низкие температуры, отрицательные значения, но выше климатической нормы", – сказал Вильфанд.
Он отметил, что 19 декабря ожидается снежная погода в течение всего дня. Температура воздуха в дневное время суток составит -2... -4 градуса, в ночное – -3... -5 градусов. Вильфанд сообщил, что высота снежного покрова повысится на пять сантиметров.
"И в воскресенье уже можно будет в Подмосковье, особенно на западе, лепить снежную бабу, катать детей на санках, и самим вставать на лыжи", – подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.
Он отметил, что понижение температуры начнется с 22 декабря. По словам Вильфанда, столбики термометров в ночные часы будут опускаться до -7... -9 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов. Синоптик подчеркнул, что такая погода соответствует декабрьской климатической норме.
Вильфанд заявил, что Москва сейчас находится на границе теплых и воздушных масс. По его словам, в целом европейская часть России делится на две зоны. В восточной зоне преобладают холодные массы, в западной – теплые, сообщил представитель Гидрометцентра.
Синоптик призвал россиян не привязывать погодные явления к каким-либо религиозным праздникам и другим датам в календаре.
"Погода самостоятельна. Она как кошка, которая гуляет сама по себе. Она не соответствует каким-то датам или значениям. Есть представление о том, бывают крещенские, бывают рождественские морозы, но статистика не подтверждает этого: бывают и теплые, и холодные дни", – заявил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что до 18:00 19 декабря в Москве и Московской области будет действовать желтый уровень погодной опасности. Это связано с высокой вероятностью возникновения гололедицы и снежных осадков.
"Атмосфера": синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе
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