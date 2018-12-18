"Прозрачная система". Эксперт – о реестре выпускников автошкол

Автошколы с 1 января должны будут заносить документы об окончании водительских курсов в федеральный реестр Рособрнадзора. За невыполнение этого требования будет применяться штраф до 5 тыс. руб. Легитимность свидетельств смогут проверить граждане и инспекторы ГИБДД перед допуском к экзамену, пишет "Коммерсантъ".
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила, что введение реестра регулируется постановлением правительства еще с 2013 года, когда было предписано все выдаваемые документы об образовании заносить в единый реестр.
По ее словам, это делается за тем, чтобы деятельность образовательных организаций по выдаче документов стала полностью прозрачной: чтобы автошколы, не имеющие лицензий, не выдавали документы, которые в последствии признавались бы подложными.
Реестр будет представлять собой портал с защищенными каналами передачи информации: в него будут вносить персональные данные – ФИО, дату начала и окончания обучения, поэтому нельзя будет оформить документы "задним числом". Кроме того, при допуске к экзамену Госавтоинспекция сможет проверить выданное свидетельство об обучении, посмотреть, в какой организации человек учился, поскольку в России разрешено сдавать экзамен независимо от территориальной расположенности.
"Это будет удобно, система открытая: любой гражданин, представитель ГИБДД или автошколы смогут по запросу получить необходимые данные. Вся цифровизация удобна, она ускоряет процесс отправки запроса (например, если человек обучался в автошколе в Пензе, а сдавать экзамен решил во Владивостоке, Госавтоинспекция сможет проверить нужную информацию)", – уверена Шутылева.
Она напомнила, что, помимо этого, существует реестр выданных лицензий: по нему любой гражданин может убедиться на сайте Рособрнадзора в наличии у автошколы лицензии на обучение. Также сейчас по инициативе МВД рассматривается вопрос о создании реестра выданных медицинских справок об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем, рассказала собеседница портала Москва 24. По ее мнению, цифровые базы данных сделают систему более прозрачной.
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