Макаревич осудил радость фанатов за присоединение Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подверг резкой критике своих фанатов, поддержавших присоединение Крыма к России.

"Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так *** (плохо. – Ред.) выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" – написал музыкант на своей странице в Facebook.

Макаревич неоднократно выступал с неоднозначными заявлениями, за что подвергался критике. Ранее лидер "Машины времени" во время своего рассказа о поездке по США заявил, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По его словам, граждане РФ превращаются в "злобных дебилов".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Подавляющие большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Украинские власти не признали итогов референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией.

В свою очередь, российские власти неоднократно указывали, что референдум в Крыму прошел в соответствии с международным правом, и вопрос о статусе полуострова закрыт.

