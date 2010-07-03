Макаревич осудил радость фанатов за присоединение Крыма

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подверг резкой критике своих фанатов, поддержавших присоединение Крыма к России.
"Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так *** (плохо. – Ред.) выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" – написал музыкант на своей странице в Facebook.
Макаревич неоднократно выступал с неоднозначными заявлениями, за что подвергался критике. Ранее лидер "Машины времени" во время своего рассказа о поездке по США заявил, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По его словам, граждане РФ превращаются в "злобных дебилов".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Подавляющие большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Украинские власти не признали итогов референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией.
В свою очередь, российские власти неоднократно указывали, что референдум в Крыму прошел в соответствии с международным правом, и вопрос о статусе полуострова закрыт.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.