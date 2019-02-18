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15:21

Минздрав обсудит идею штрафа за недостаточно тонкую талию

общество медицина

15:21

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Фото: depositphotos/luislouro

Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает агентство "Интерфакс".

"Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим", – заверила Скворцова.

Она подчеркнула, что измерение талии является обычной частью физикального осмотра человека для расчета индекса массы тела.

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что в ведомстве обсуждают идею измерять обхват талии у сотрудников.

Глава службы Анна Попова отметила, что ведомство сейчас изучает опыт Японии, где запрещено законом иметь талию больше 90 сантиметров мужчинам и 80 сантиметров – женщинам. Если объем талии превышает норму, то человек обязан регулярно консультироваться у врачей по этому вопросу. Также она отметила, что могут установить штрафы для компаний, которые "не заботятся о здоровье работников".

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общество медицина

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