Таисия Повалий вынуждена продать одежду

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народная артистка Украины Таисия Повалий собирается продать свои наряды, чтобы освободить место в гардеробных. Певица решила начать с дорогих шуб, которые давно перестала носить, сообщает сайт "Дни.ру".

"Во-первых, зима уже заканчивается, во-вторых, серьезные морозы, от которых надо было кутаться в меха, из-за глобального потепления случаются крайне редко, в-третьих, натуральный мех вышел из моды", – отметила артистка.

Затем Повалий возьмется за дизайнерские платья, которые надевала всего один раз. Издание отмечает, что счет нарядов, туфель и сумок певицы идет на тысячи. Для всех этих вещей места уже не хватает в ее доме под Киевом, испанском особняке и московской квартире.

Повалий шутит, что ей стоит открыть секонд-хенд и продавать свои вещи, как это однажды сделал певец Филипп Киркоров.