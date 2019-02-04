Маркет бывших: кто и зачем продает одежду тех, с кем давно расстался

В кафе "Ланчерия" 3 февраля прошел второй "Маркет бывших", где участники продавали вещи парней и девушек, с которыми разошлись. Лозунг мероприятия: "Человек не очень, а вещи хорошие".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Под маркет выделили отдельную комнату в кафе. Продавали в основном одежду и обувь, хотя некоторые участники принесли и прочие мелочи, например, лаки для ногтей и духи. Одежда в среднем стоила в районе 300 рублей, за парфюм просили 400 – весьма демократично. Из ассортимента: много женских джемперов, рубашек – подарки парней, которые после расставания стали не нужны, а также мужских футболок – дарили избранницы, но после прощания вещи резко разонравились. Были и оригинальные находки вроде сиреневого корсета с шелковыми ленточками.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Поговорили с организатором маркета об идее его создания, а с участниками – о причинах продажи вещей и самых классных воспоминаниях.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ирина, участница

"Узнала про маркет из Instagram. Мне вообще близка концепция "подари вещи вторую жизнь". Люди разные, и если конкретная вещь не приносит радости мне, возможно, она порадует кого-то другого. У маркета бывших смешной слоган, но к моему личному опыту отношения не имеет. Мой бывший – супер. И жалко было выкидывать вещи, связанные с ним. Поэтому решила отдать их сюда. Все равно память о человеке и отношениях останется. Самое яркое воспоминание связано с цветным платьем. Мы поехали с парнем в путешествие по Америке и взяли с собой минимум вещей. В Лас-Вегасе было очень жарко, почти +40, я мучилась из-за жары, а вещей по погоде не было: настроение было на нуле. Парень решил меня порадовать и сделал сюрприз – подарил легкое платье. Очень классное воспоминание, оно со мной навсегда: неважно – висит платье в гардеробе или нет".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Юлия, участница

"Хорошие знакомые предложили поучаствовать в маркете, меня подкупил его слоган. Мне кажется, после расставания многие считают, что бывший(ая) – не очень. В принципе, люди же не просто так расходятся, всегда есть причина. После расставания у меня осталось много ненужных вещей, связанных с бывшим, вот и решила их продать. Я за разумное потребление. Тем более, маркет бывших – это быстрая сделка, продажа здесь и сейчас, за один день, а в секонд-хенде вещи могут висеть месяцами. Вырученные деньги я планирую перевести в приют для животных".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ксения, управляющий "Ланчерии" и один из организаторов маркета

"Для нас маркеты и дружественные распродажи – обычное дело, это одна из концепций кафе. Сейчас решили задать определенную тематику – продавать вещи бывших. Придумали девиз: "Человек не очень, но вещи хорошие", но это смягченный вариант, изначально он звучал так: "Человек – говно, но вещи хорошие". При расставании в любом случае кто-то кому-то не угодил. Очень редко пара расходится, несмотря на то, что оба – прекрасные люди, но просто не подошли друг другу. Если оба хорошие, они наверняка нашли бы выход из ситуации. Когда люди расстаются – уже что-то не так.

Участники маркета – друзья "Ланчерии". Мы знаем их истории давно, поэтому у нас нет оснований сомневаться в том, что они принесли на маркет обычную вещь. Мы ведь не секонд-хенд, здесь у каждого предмета есть прошлое. Причем все истории довольно обычные: расстались, осталась вещь, и некуда ее деть. Одна девушка принесла косуху, попросила, чтобы мы избавили ее от нее: молодой человек уехал на Дальний Восток, их судьбы разошлись, а кожанка висит, никому не нужная (на маркете ее можно было купить за 10 000 рублей. – прим. ред.)".

Ксения Сергиенко