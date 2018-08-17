Роспотребнадзор заявил, что не комментировал песни Бузовой и Киркорова

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В Роспотребнадзоре заявили, что их высказывания о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не относились к каким-либо конкретным песням известных российских исполнителей, в частности, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

В ведомстве подчеркнули, что в появиввшихся в прессе публикациях о "запрете на песни Киркорова и Бузовой в новгородском детском лагере" комментарии специалиста Роспотребнадзора были использованы не в верном контексте.

На самом деле сотрудник регионального управления пояснял представителям СМИ действие федерального закон в целом, не упоминая при этом песен и творчества конкретных исполнителей.