В приемную кандидата Собянина поступило свыше 2,5 тысячи наказов горожан

17 августа, 11:33
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Более двух с половиной тысяч предложений от жителей столицы поступило в общественную приемную кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина.
"Работа приемной чрезвычайно активна. На сегодня к нам поступило более 2,5 тысячи наказов, около трех тысяч вопросов и свыше тысячи посещений. Граждане Москвы ставят разнообразные вопросы и оставляют наказы в предвыборную программу нашего кандидата", – рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, член избирательного штаба кандидата Дмитрий Морозов.
По его словам, наибольшее количество обращений связано с жилищно-коммунальной сферой. Помимо этого, москвичей также волнуют вопросы о транспорте и жилье. В приемную кандидата обратились также военнослужащие, которые получили новое жилье и столкнулись с проблемой отсутствия благоустройства дворов.
"Я сразу сказал, что это скорее всего исключение, нежели правило, потому что все прекрасно знают, как Москва развивается. Здесь земля, которая относится к министерству обороны, возникли определенные несогласования, но я уверен, что и эта проблема тоже может найти свое решение", – пояснил Морозов.
По словам Морозова, москвичи не сомневаются в положительном решении своих проблем и учитывают преобразования, которые происходят в городе.
Общественная приемная Сергея Собянина начала работу 26 июня.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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