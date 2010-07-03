В Госдуме выступили за возврат гимнастики на предприятия

Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-син

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что на предприятия надо вернуть производственную гимнастику. Так он прокомментировал данные министерства спорта о том, что в 2018 году 28% официально трудоустроенных россиян занимались спортом на работе, передает Агентство "Москва".

Свищев отметил, что сейчас "все стали трудоголиками", и в погоне за заработком многие забыли о своем здоровье, особенно в таких условиях, когда повсеместный транспорт выбивает человека из ритма и заменяет ему ходьбу и бег. Также, по мнению депутата, можно было бы применять меры стимулирования работодателей, чтобы те вовлекали сотрудников в занятия спортом.

"Если возможности нет у работника хотя бы час своей жизни в день потратить на свое здоровье через спорт, то почему бы и не заниматься спортом на работе. Если работодатель готов своему сотруднику, своему рабочему оказать такие услуги с приглашением квалифицированных тренеров, которые проведут ту же производственную зарядку, то почему бы нет. Раньше практически на всех крупных предприятиях были свои спортивные клубы, спортивные залы и общества, спортивные лагеря, пансионаты, и все это оплачивал работодатель", – заявил Свищев.

Ранее министерство спорта заявило, что в 2018 году занимались спортом на работе на 3 процента больше россиян, чем в 2017-м.

