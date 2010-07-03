Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:27

В Госдуме выступили за возврат гимнастики на предприятия

общество

09:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-син

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что на предприятия надо вернуть производственную гимнастику. Так он прокомментировал данные министерства спорта о том, что в 2018 году 28% официально трудоустроенных россиян занимались спортом на работе, передает Агентство "Москва".

Свищев отметил, что сейчас "все стали трудоголиками", и в погоне за заработком многие забыли о своем здоровье, особенно в таких условиях, когда повсеместный транспорт выбивает человека из ритма и заменяет ему ходьбу и бег. Также, по мнению депутата, можно было бы применять меры стимулирования работодателей, чтобы те вовлекали сотрудников в занятия спортом.

"Если возможности нет у работника хотя бы час своей жизни в день потратить на свое здоровье через спорт, то почему бы и не заниматься спортом на работе. Если работодатель готов своему сотруднику, своему рабочему оказать такие услуги с приглашением квалифицированных тренеров, которые проведут ту же производственную зарядку, то почему бы нет. Раньше практически на всех крупных предприятиях были свои спортивные клубы, спортивные залы и общества, спортивные лагеря, пансионаты, и все это оплачивал работодатель", – заявил Свищев.

Ранее министерство спорта заявило, что в 2018 году занимались спортом на работе на 3 процента больше россиян, чем в 2017-м.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика