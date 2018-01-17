Высота снега в столичном регионе значительно меньше нормы – синоптики

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Высота снега в столичном регионе меньше многолетних показателей для середины зимы.
По словам синоптиков, высота покрова в Москве на утро среды, 17 января, колеблется от пяти до 11 сантиметров. Больше всего снега в Измайлово, а самые низкие показатели – на Балчуге, сообщает портал "Метеоновости".
В Подмосковье снежный покров достигает семи сантиметров. Такие значения зафиксировали в Кашире и Коломне. В Можайске, Черустях и Волоколамске – примерно четыре сантиметра.
Метеорологи напомнили, что в этот период зимы в 2007 году в Москве снега не было. А самые высокие сугробы образовались в 1986 году. Тогда на ВДНХ они достигли 54 сантиметров. Рекорд по области был установлен в 1985 году. В то время в Черустях было 89 сантиметров снега.
Ранее МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в столице. До конца дня 18 января ожидаются сильный ветер и метель.
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