В России выявили 20 765 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 788 (8,6%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 489 случаев, на Санкт-Петербург – 1 383, на Московскую область – 1 362, на Свердловскую область – 529, на Нижегородскую область – 528, на Ростовскую область – 487, на Пермский край – 477, на Воронежскую область – 468, на Красноярский край – 455, на Самарскую область – 443, на Иркутскую область – 396, на Омскую область – 387, на Республику Крым – 382, на Челябинскую область – 381, на Оренбургскую область – 357.
Всего в России зарегистрировано 6 621 601 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве – 0,1%, Республике Алтай, Республике Татарстан – 0,2%, Бурятии – 0,22%.
За последние сутки в России подтверждено 806 смертей, за все время пандемии в стране умерли 171 305 человек. За минувшие 24 часа выписали 15 601 человека, за весь период – 5 899 917.
Ранее сообщалось, что США обвинили СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, в том, что они "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении COVID-19. Как отмечают в министерстве внутренней безопасности США, эти три страны "активизировали усилия по сеянию разногласий в мире".
Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, собирается провести очередной этап исследований для определения природы происхождения COVID-19. Для этих целей ВОЗ создает новую группу экспертов. Им предстоит установить причины появления коронавируса, чтобы исключить фактор неожиданности при возможном возникновении нового вида пандемии.
Новый штамм коронавируса оказался не таким страшным, как считали ранее
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