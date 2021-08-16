В России выявили 20 765 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 788 (8,6%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 489 случаев, на Санкт-Петербург – 1 383, на Московскую область – 1 362, на Свердловскую область – 529, на Нижегородскую область – 528, на Ростовскую область – 487, на Пермский край – 477, на Воронежскую область – 468, на Красноярский край – 455, на Самарскую область – 443, на Иркутскую область – 396, на Омскую область – 387, на Республику Крым – 382, на Челябинскую область – 381, на Оренбургскую область – 357.

Всего в России зарегистрировано 6 621 601 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве – 0,1%, Республике Алтай, Республике Татарстан – 0,2%, Бурятии – 0,22%.

За последние сутки в России подтверждено 806 смертей, за все время пандемии в стране умерли 171 305 человек. За минувшие 24 часа выписали 15 601 человека, за весь период – 5 899 917.

Ранее сообщалось, что США обвинили СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, в том, что они "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении COVID-19. Как отмечают в министерстве внутренней безопасности США, эти три страны "активизировали усилия по сеянию разногласий в мире".

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, собирается провести очередной этап исследований для определения природы происхождения COVID-19. Для этих целей ВОЗ создает новую группу экспертов. Им предстоит установить причины появления коронавируса, чтобы исключить фактор неожиданности при возможном возникновении нового вида пандемии.