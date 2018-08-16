Более половины муниципальных депутатов стали агитаторами кандидата Собянина

16 августа 2018, 18:58
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Около тысячи депутатов муниципальных образований столицы начали агитационную кампанию в поддержку кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.
"Мы очень довольны, что почти тысяча муниципальных депутатов согласилась быть агитаторами Собянина. Это люди, которые прошли через районные выборы, им приходилось ходить от квартиры к квартире и убеждать москвичей избрать их депутатами. То есть это опытный состав нашей волонтерской агитаторской команды", – цитирует Ремчукова "Интерфакс".
По его словам, местные депутаты имеют опыт непосредственного общения с жителями города, который они получили еще на местных выборах при их избрании. Ремчуков отметил, что во время агитации депутаты соберут пожелания и наказы москвичей. Общее число муниципальных депутатов Москвы составляет порядка 1,8 тысячи.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Для участия в выборах из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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