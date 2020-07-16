Сергей Полунин не сводил с груди портрет президента

Фото: ТАСС/Артем Ленц
Российский артист балета Сергей Полунин заявил, что не сводил с груди портрет президента РФ Владимира Путина, сообщают "Дни.ру".
Он отметил, что рисунок с главой российского государства будет последним, что исчезнет с его тела.
"Если я буду снимать или сбивать татуировки, то рисунок с Путиным уйдет последним, уверяю вас. Все при мне!" – заявил Полунин.
Исчезновение татуировки он объяснил появлением в Сети фото, где она была замазана. Это было связано с посещением страны, где его попросили обойти стороной политические моменты.
"Примерно год вообще никто не знал, что она у меня есть. А началась шумиха с того, что я выставил фото, где эта татуировка была замазана. Случилось это в той стране, где просили обойтись без политики. Даже в Китае часто, где к Путину хорошо относятся, иногда просят сниматься для журналов без нее. Татуировка закрашивается специальным тональным кремом, и на это уходит 3-4 часа", – рассказал Полунин.
Он подчеркнул, что после поддержки российского лидера у него появились проблемы с развитием карьеры за рубежом, в том числе и в Голливуде. Однако Полунин поспешил заверить, что его это не беспокоит.
"Вообще, когда я поддержал Владимира Путина, многие двери, в том числе и в Голливуд, для меня закрылись. Но я не жалею ни о чем. И набил себе Путина не для пиара", – отметил артист.
Ранее Полунин был назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольский академии хореографии.
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