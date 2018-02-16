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16 февраля 2018, 16:08

Общество

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись с проблемами в работе соцсети

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись с проблемами в работе соцсети.

Сначала при попытке зайти на сайт отображалось сообщение: "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже". Через некоторое время сайт заработал, однако все еще недоступен раздел Новостей.

"Мы уже работаем над устранением неисправностей", – говорится в сообщении. Официальное мобильное приложение "ВКонтакте" также работает неполноценно.

Через несколько часов сайт полноценно заработал. По данным СМИ, сбой произошел из-за серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров.

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