Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись с проблемами в работе соцсети.

Сначала при попытке зайти на сайт отображалось сообщение: "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже". Через некоторое время сайт заработал, однако все еще недоступен раздел Новостей.

"Мы уже работаем над устранением неисправностей", – говорится в сообщении. Официальное мобильное приложение "ВКонтакте" также работает неполноценно.

Через несколько часов сайт полноценно заработал. По данным СМИ, сбой произошел из-за серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров.