Организаторы МАКС опровергли отмену авиасалона

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Организаторы международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском опровергли информацию об отмене мероприятия.

"Это полная глупость, подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте", – цитирует РИА Новости представителя приемной компании "Авиасалон".

В Минпромторге РФ подтвердили данные, что МАКС-2019 состоится в запланированные сроки – с 27 августа по 1 сентября.

"Согласно версии распоряжения правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № 2523-р Международный авиакосмический салон "МАКС-2019" стоит 6 пунктом, а изменения версии от 13 марта 2019 года №413-р касаются пункта 3 и 5", – объяснили в ведомстве.

В "Ростехе", в свою очередь, заявили, что в настоящий момент ведется подготовка к мероприятию. "Отказ от проведения авиасалона в 2019 году не обсуждался", – цитирует Агентство "Москва" представителя корпорации.

Ранее СМИ сообщили, что в 2019 году в России не будет проводиться салон "МАКС". В перечне международных выставок продукции военного назначения, намеченных на текущий год, место "МАКС" якобы занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019".

Впервые авиасалон "МАКС" прошел в 1993 году. После этого выставка, целью которой была демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами, проводилась раз в два года в Жуковском.

Летная программа МАКС по количеству воздушных судов в небе и общей продолжительности полетов традиционно занимает лидирующие позиции среди крупнейших авиасалонов мира. На шоу традиционно выступают "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России" на боевых истребителях.