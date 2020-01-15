Эксперт отметила важность расширения программы материнского капитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала заявление Владимира Путина о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года.

Она пояснила, что, по словам Путина, материнский капитал будут получать уже при рождении первого ребенка. А при появлении второго семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей. Кроме того, после рождения третьего ребенка государство погасит 450 тысяч рублей по ипотеке семьи.

Глава Национального родительского комитета подчеркнула, что данная инициатива положительно скажется на рождаемости в России. Она добавила, что семьям нужна уверенность в завтрашнем дне и в финансовой поддержке.

"Для многих семей рождение даже первого ребенка в финансовом плане является сложным обстоятельством… Я уверена, что абсолютно все считают, что это лучший подарок, который можно было сделать российской семье", – цитирует RT слова Волынец.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Член парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов подчеркнул, что право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Депутат назвал такое ограничение несправедливым.

В конце октября Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.

