В музеях Московского Кремля будут показывать документальные фильмы

Выставки в музеях Московского Кремля будут сопровождаться документальными фильмами. Об этом сообщает пресс-служба музеев. Проект "КиноКремль" стартует 15 декабря.
В течение года посетители увидят множество документальных фильмов, снятых музеем. Помимо фильмов, на каждой встрече будут читать лекцию о героях или событиях, которым посвящена выставка.
В музеях готовят программу о Борисе Годунове с документальным фильмом "Избранный царствовать" и лекцией, а также выставку об искусстве эпохи Ивана Грозного с фильмом "Лики третьего Рима" и лекцией. Посетителей ждет программа о Московском Кремле в 1812 году, рыцарских орденах, Иване III и другие.
Первой программой проекта станет "Покорители волн. Европа в эпоху Великих географических открытий". Сначала пройдет лекция о португальских королях, наряжавших морские экспедиции.
Главным документом экспозиции стал Тордесильясский договор о разделе мира между Португалией и Испанией 1494 года. Гости увидят позолоченный глобус из меди с изображением созвездий по рисункам Дюрера, который происходит из резиденции португальских монархов. В конце встречи состоится кинопоказ документального фильма, посвященного Васко да Гама и чудесам Индии, Китая, Японии и Америки.
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