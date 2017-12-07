Сокровища Португальской империи привезли в Музеи Московского Кремля

Небесный глобус. Германия, Аугсбург, 1575 год. Кристофер Шисслер. Фото: lordsoftheocean.kreml.ru

Выставка, посвященная истории и культуре Португальской колониальной империи XVI-XVIII веков, открылась в Музеях Московского Кремля.

Главным документом экспозиции стал Тордесильясский договор о разделе мира между Португалией и Испанией 1494 года, передает "Интерфакс". "Он представляет большую и художественную, и историческую ценность и является памятником ЮНЕСКО", – сказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Посетители смогут увидеть позолоченный глобус из меди с изображением созвездий по рисункам Дюрера, который происходит из дворца в Синтре, резиденции португальских монархов.

Рядом расположен парадный доспех испанского короля Филиппа II около 1560 года из золота, латуни и стали. Через 20 лет после создания доспеха Филипп II стал и португальским королем, поэтому на доспехе есть португальские гербы и символы власти.

Также на выставке можно найти принадлежащие семье мореплавателя Васко де Гама. Посетить выставку можно будет уже с 8 декабря до 25 февраля.