Курс "Соло на клавиатуре" поможет научиться печатать вслепую

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Научиться слепому десятипальцевому методу печати могут все желающие с помощью курса "Соло на клавиатуре". В программе используются психологические приемы, а состоит она из 100 заданий, которые рассчитаны на набор текстов различной сложности.

В основу курса вошла психологическая поддержка учеников, которая обеспечит мотивацию для прохождения полной программы обучения.

Обучающий курс можно пройти онлайн. Помимо русского языка, можно научиться печатать вслепую на английском, немецком, итальянском, французском и украинском языках.

В дисковую версию "Соло на клавиатуре 9" входят три курса с дополнительными возможностями. Создатели курса отмечают, что при регулярных занятиях добиться результата можно уже через две недели.