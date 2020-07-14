Водные прогулки: какие меры предосторожности следует соблюдать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин озвучил Москве 24 основные правила поведения во время водных прогулок.

Он призвал в первую очередь строго соблюдать правила, которые прописаны на специальных информационных стендах, расположенных на территории лодочных станций.

"Катаясь на таких судах, как катамаран или лодка, необходимо надеть спасательный жилет. Нельзя вставать на таких прогулочных судах, раскачивать их, прыгать с них в воду, приближаться к другим судам и заплывать в зону, где купаются люди", – отметил Щетинин.

Спасатель призвал следовать по определенному маршруту, если он обозначен.

"В случае наступления внезапной непогоды – дождя, ветра, грозы – принять все меры, чтобы причалить к тому месту, где вы получали плавательное средство", – советует эксперт.

Щетинин обратил особое внимание на безопасность детей при катании на лодках и катамаранах. Спасатель рекомендует родителям внимательно следить за их поведением во избежание несчастного случая.

Ранее столичные парки пригласили москвичей и гостей столицы на водные прогулки. В пяти городских зонах отдыха открылись пункты проката лодок и катамаранов.

В частности, лодочные станции можно найти в музее-заповеднике "Царицыно", причем сразу три. По две станции открыты в Парке Горького, в парке "Кузьминки", на Шибаевском пруду. В Измайловском и Лианозовском парках работает по одной лодочной станции. Узнать стоимость аренды судов можно на официальных сайтах парков.

"Катание на лодках и водных велосипедах – одно из любимых развлечений гостей парков. Оно подходит как любителям неспешных или романтических прогулок, так и тем, кто предпочитает активный отдых. Отправиться в плавание можно вдвоем, небольшой дружеской компанией или же семьей", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Там напомнили, что в зависимости от парка в пунктах проката есть двух- и четырехместные лодки, а также катамараны на два, три или четыре пассажира. В музее-заповеднике "Царицыно" можно арендовать еще и моторную лодку на семь человек.

Для безопасности гостей после каждой поездки поверхности лодок и катамаранов дезинфицируют. Весь персонал пунктов проката работает в масках.